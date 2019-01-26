爛泥沖進家…巴西礦場大壩決堤「拉出9遺體」　至少300人失蹤

▲巴西礦場尾礦壩決堤，已知9死300失蹤。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

巴西米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）一處鐵礦場，25日發生尾礦壩坍塌決堤意外，導致廢水和爛泥沖入村莊和農田。當地消防局表示，目前已經找到9具遺體，還有至少300人失蹤，現場持續搜救中。

綜合外媒報導，事故發生的豆礦場（Mina Feijao）位於美景市（Belo Horizonte）附近的布魯馬迪紐市（Brumadinho），隸屬於全球最大鐵礦石開採商「巴西淡水河谷公司」（Vale S.A.）。用來存放開採廢棄物和廢水的「尾礦壩」崩塌後，污泥迅速沖向礦場辦公室和山腳民宅，泥河沖斷道路，造成嚴重死傷。

▼決堤事故後，傾瀉的泥流衝垮道路。（圖／達志影像／美聯社）



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當局緊急派出直升機和車輛前往搜救，從滿地泥濘中拉出傷者；米納斯吉拉斯州民防單位向美國廣播公司（ABC）表示，目前一共救出189名生還者，而總死傷人數還有可能變動。

Vale公司表示，目前暫時不清楚尾礦壩崩塌原因，而事發當時有員工正在工作，恐怕有人罹難，但沒有進一步透露傷亡數字。Vale聲明說，「公司目前的首要任務，是協助保護員工、第三方人員與當地社區的生命安全。」

Vale在米納斯吉拉斯州與澳洲礦業公司必和必拓（BHP）合資的另一座礦場尾礦壩，2015年也曾發生崩塌事故，造成19人喪生，並釀成嚴重生態浩劫。

▼礦場尾礦壩崩塌決堤。（圖／路透）

