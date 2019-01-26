泰國水泥填肚殺人案　警證實：2流亡「反泰皇人士」身亡

▲ 2018年底，那空拍儂府警方在湄公河畔發現2具男性浮屍，死狀慘烈。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

國際中心／綜合報導

泰國於2018年底時發生一起棄屍案，當時有民眾在湄公河畔發現2具男性浮屍，不僅全身綑綁漁網、腹部內裝有水泥塊，身上還有明顯遭到凌虐與毀屍的痕跡，轟動泰國社會。警方於23日比對DNA後證實，這2具屍體是與著名「反皇派」人士素拉猜（Surachai Sae-Dan）一起逃到寮國的2名助手。

綜合泰媒報導，這起發生在2018年12月26日，當時泰國東北方的那空拍儂府（Nakhon Phanom）警方接獲線報，指稱湄公河上有2具遭到殺害的男浮屍，全身皆被漁網和繩子綑綁，雙手遭到手銬鎖住，雙腳則纏繞許多膠帶。而且2人的頭部和臉部也遭到惡意毀損，腹部遭塞入水泥塊。由於難以以辨識長相，所以警方第一時間也無法判斷2人身分。而網路上盛傳，這2具浮屍就是素拉猜一行人。

▼ 素拉猜是泰國著名的左派分子，經常發表推翻軍政府和泰國王室的言論。

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據悉，今年78歲的素拉猜長期反對軍政府與泰國王室的獨裁專政，因此經常進出泰國監獄。他曾於2006年底泰國爆發軍事政變時，參加支持當時被推翻的泰國總理塔克辛（Thaksin Chinnawat）的「紅衫軍」，並藉此風潮積極發表全國演說，同時公開提昌「王室還權於民」運動，以及廢除《刑法112條》的「冒犯君王罪」。

然而，隨著紅衫軍失勢，素拉猜長年遭到泰國軍政府以「冒犯君主罪」起訴、逮捕及入獄，並於2013年10月獲得特赦出獄，但在2014年5月又爆發軍事政變之後，他帶著數名助手逃往鄰國柬埔寨首都金邊，並在當地持續朝泰國軍政府發出抗議，因而遭到「保皇派」長期的死亡威脅。

直到2018年12月11日，素拉猜與2名助手，分別是54歲的樸察納（Phu Chana）和47歲的卡薩龍（Kasalong），突然從金邊住屋處消失。泰國總理在2天後訪問金邊，並要求柬埔寨政府交出3人。然而，同年12月底馬上發生水泥棄屍案，當時那空拍儂府媒體指出，河畔邊一共有3具屍體，但警方抵達時卻只剩2具，因此網路上也盛傳，素拉猜早已死亡，並遭到軍政府二度毀屍。

不過，泰國政府否認與失蹤事件有關聯，因為他們目前正試圖透過合法途徑引渡流亡人士，但行動尚未成功。

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