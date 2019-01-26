南韓順毛歐巴台灣理髮初體驗　指定時下最夯髮型「秒變台男」女友笑噴

▲ 頂著乖巧順毛的南韓歐巴體驗台灣髮型。（圖／翻攝自YouTube／TaKo couple 타코커플，下同）

國際中心／綜合報導

南韓名列國人2018年最愛去的國家前5名，且除了觀光、購物以外，許多台灣人還會特地去體驗髮型沙龍，那你有看過頂著一顆台灣髮型的南韓人嗎？台灣女孩Yuyu日前就帶著來自南韓的男朋友Pingu到台灣理髮店，指定要剪最受台灣男性歡迎的髮型，剪完卻讓Yuyu忍不住在街上發出超高頻的笑聲。

留著俗稱「順毛」的南韓歐巴Pingu在影片開頭說道，為了整理頭髮，要到理髮店剪一顆台灣時下最流行的髮型，接著就走進一間在台灣相當常見的理髮店。Yuyu向理髮師說道，Pingu想要剪出「台灣的髮型」，Pingu也害羞的用英文說，「請幫我剪得帥帥的！」

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理髮師開始工作後，Yuyu難掩緊張的對著鏡頭說道，「從來沒看過歐巴嘗試其他的髮型，這是第一次，目前為止看起來還不錯！我的心臟現在撲通撲通狂跳」，一面忍不住笑出聲來。

沒多久後，頂著全新髮型的Pingu從理髮廳裡走出，只見他兩側頭髮都被剃高，僅保留正面的一片瀏海，儼然就是街頭最常見的台灣大哥頭，但他似乎有些受到衝擊，不斷搖頭晃腦來適應自己的頭髮，想用路邊車子的車窗來照鏡子的時候還驚覺車內有人，趕緊大喊，「很抱歉！！！」

首度嘗試這種髮型的Pingu覺得很新鮮，拿著相機的Yuyu也說著，「比之前好很多欸」，卻忍不住不斷發出笑聲。Pingu也補充，要多花5000韓元（約新台幣137元）才能洗頭，所以決定要回家自己洗；影片最後則以Yuyu爽朗的笑聲做結。

這對台韓跨國情侶TaKo couple在24日上傳這段影片後，有台灣網友留言表示，「哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，真的是台灣的髮型」；南韓網友則表示，「真的剪出台灣風格了，哈哈哈哈哈，你們很有趣，聲音很好聽，女朋友也很漂亮！」