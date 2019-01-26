寒冷森林失蹤3天獲救！3歲男童：感謝「熊麻吉」保護我

▲ 在全國動員搜救行動進入第3天後，終於成功救出3歲男童凱熹（Casey Hathaway）。

國際中心／綜合報導

美國北卡羅來納州（North Carolina）3歲男童凱熹（Casey Hathaway）在森林中走失3天，期間氣溫將到近冰點且還下著大雨，眾人皆擔心男童會失溫而死。幸運的是，搜救隊於3天後成功救出男童，只是他除了說「想看Netflix」外，竟然語出驚人地表示「感謝失蹤期間，上帝送他一位『熊麻吉』保護他安全」。

根據英國《每日郵報》報導，凱熹22日當天和妹妹、堂兄一起在曾祖母家後院玩耍時，沒想到卻迷失在後方的森林之中，只剩下妹妹和堂兄獨自回到家中。凱熹的曾祖母和家人們得知後，著急地在森林內自行搜索45分鐘，卻仍毫無消息，才趕緊報警處理。

凱熹的失蹤案震驚全國，不僅各州派出搜救隊前往搜索，連FBI、美國海軍犯罪調查局（NCIS）、海軍陸戰隊也加入動員，期間還派出動無人機和直升機從高處搜尋，也有潛水員附近湖中確認男童有無落水。由於凱熹失蹤時只穿著外套和運動褲，氣溫也降到攝氏零度以下，各界都擔心男童會失溫身亡。

▼ 凱熹的阿姨海瑟薇（Breanna Hathaway）從22日開始一直幫忙找凱熹，並於24日Po出兩人親密的照片表示，「請大家繼續幫他祈禱」。

幸運的是，在24日晚間9點30分時，救難隊聽到凱熹哭喊「媽媽」的聲音，並成功將他救出森林，他除了身體潮濕和寒冷之外並無大礙。當局也從中判斷，他在失蹤期間應該持續在四處走動。目前凱熹已在病床上休養，身體也無大礙。只是海瑟薇透漏，凱熹曾說「他跟一隻熊出去玩了2天」，感謝上帝送他一位「熊麻吉」。當地警方也證實，凱熹也向他們表示自己失蹤時「旁邊有一隻熊陪伴」。

雖然無法證實真偽，但凱熹母親布列塔尼（Brittany Hathaway）仍感謝大家為他的付出和祈禱，他已經能正常說話，也向她已經要求看Netflix追劇。據悉，凱熹於25日躺在床上吃奇多餅乾，並開心地看著加拿大動畫「汪汪隊立大功」（PAW Patrol）。

▼ 布列塔尼（左）開心地和凱熹、海瑟薇在醫院內合照。（圖／翻攝Breanna Hathaway臉書）

看到凱熹奇蹟從森林生還的消息後，許多網友紛紛驚嘆地表示，「我想知道更多關於熊的細節」、「熊?!這是奇蹟啊」、「之前有位小女孩從森林生還時也說『有隻大黑狗在幫助她』，但事後證實是一隻熊」、「也許有隻母熊聽到他的哭聲後，真的跑過來保護他」、「我快融化了，多麼幸運的男孩，希望熊的故事是真的嗚嗚」。