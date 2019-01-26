西班牙2歲男童墜百米深井第13天　尋獲無生命跡象父母悲慟

▲西班牙2歲男童羅賽羅意外墜井，被發現無生命跡象。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

西班牙2歲男童羅賽羅（Julen Rosello）13日意外墜入約100公尺的深井，搜救工作來到第13日，救難人員在凌晨尋獲他的遺體，顯示為沒有生命跡象。男童的父母對此悲痛欲絕。

羅賽羅13日與爸爸荷西（Jose Rosello）、母親薇琪（Vicky Garcia）在西班牙的馬拉加，本來要野餐，當時他卻意外墜入周遭沒有告示的深井，至少有30層樓高，寬則只有25公分。搜救人員持續找尋孩子的蹤影，甚至利用爆炸物破壞深井，26日凌晨尋獲男童遺體。

這對夫妻2017年5月曾失去3歲的兒子奧利弗（Oliver），死因是先天的心臟病。如今，他們又痛失羅賽羅，心情難以平復，薇琪曾在社群媒體上寫道，她知道奧利弗有在天上保守羅賽羅。

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▲男童墜井事件受到國際媒體關注。（圖／路透）



根據西班牙當地媒體The Local報導，悲痛的荷西先看到井上覆蓋著2塊石頭，他得知兒子被尋獲時，立刻衝到前面，但他發現自己的親戚倒在地上並哭泣，接著他彷彿再也聽不到外界的聲音。

負責救援的首席工程師維達爾（Ángel Vidal）曾表示，團隊不會受到時間、疲倦或睡眠不足的困擾，只希望趕快把孩子帶回父母身邊。荷西曾提到，他的老婆情緒崩潰，「我們的內在已經死去了，但還是希望有個天使，可以讓我兒子離開那裡。」