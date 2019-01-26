首屆「北韓經濟論壇」4月平壤登場　廣邀各國專家培訓人才

▲ 對北韓交流非政府組織「朝鮮交流」。（圖／翻攝自朝鮮交流官網）

國際中心／綜合報導

致力於透過北韓國內外的研討會、實習和獎學金援助北韓企業家及商業人才的非政府組織「朝鮮交流」（Choson Exchange）日前宣布，4月將在平壤舉行第一屆北韓經濟論壇。

朝鮮交流24日透過官方網站表示，「自2018年11月的平壤創業節取得成功以後，我們便計畫在2019年持續推進創新的創業模式，而今年的第一發就是將在平壤登場的首屆北韓經濟論壇（DPRK Economic Forum）。」

論壇將於4月20至27日間舉行，包括為期3天的互動式商務培訓，預計邀請行銷、財務、管理等領域的專家，針對事業及經濟政策在此授課，還可以和當地企業家互動。朝鮮交流在公告中廣邀各界人才報名參與，但美國、日本及南韓公民目前仍受到限制，無法參加。

總部設於新加坡的朝鮮交流自2010年以來，與數百名外國專業人士合作，培訓數千名北韓人，每年接觸到的北韓人就超過500名，促使他們創業，開設零售店、餐廳、咖啡廳等，或是改變現有公司的營運方式，也為工作坊的參加者創造新的就業機會，使其產生額外收入，以照顧家人。

朝鮮交流表示，創業精神為北韓的積極改革和健康的公民社會提供一條可行的道路，也為外國專家提供一個獨特的機會，讓他們能夠深入了解這個神秘的國家。