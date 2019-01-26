瑞典智庫：北韓提「洲際飛彈移交中國保管」　促成川金二會

▲ 金正恩月初在北京與習近平會晤。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）及北韓領導人金正恩2月底將舉行第二次峰會，以商討朝鮮半島無核化。美國自由亞洲電台（RFA）23日援引瑞典智庫安保開發政策研究所（ISDP）南韓中心負責人李尚洙（音譯）說法報導，北韓已向美方提出「將洲際飛彈（ICBM）轉交中國保管」的可能性很高。

根據日本《讀賣新聞》，金正恩月初出訪北京時，曾向中國國家主席習近平表示，預計在川金二會中宣布「果敢的無核化措施」。李尚洙對此指出，將ICBM運往中國等舉動可視為金正恩促成川金二會的一張牌，「站在北韓的立場，現階段不能指望他們將ICBM運往美國本土、交由美方保管，但漸進式的將其搬出北韓領土（運往中國）也是北韓無核化的一大進展，美國應該相當歡迎。」

他補充道，考慮到搬運距離及安全等技術層面的問題，中國是唯一可能的選項，但此一方案是肉眼可見的成果，川普也能藉此炫耀「無核化有所進展」，應該會接受這項提議。

RFA指出，前白宮大規模殺傷性武器協調官沙莫爾（Gary Samore）也表示，雖然北韓銷毀ICBM或將其轉交美方保管是美國最大的願望，運往中國可能也是美方可接受的協商方法；但平壤當局是否確實將所有ICBM運出領土一事仍須經過驗證。