清純「初戀臉大眼正妹」讓人戀愛惹　肉搜本人網全驚呆

▲ 這名清純正妹有著白皙皮膚、長睫毛、高鼻梁和無辜大眼，擄獲不少網友芳心。（圖／翻攝自kenh14）

國際中心／綜合報導

現代化妝技術已經變得越來越厲害，甚至能夠徹底改變一個人本來的外貌。越南日前就有一名「初戀臉清純正妹」在網路上爆紅，許多網友都被她那雙無辜大眼擄獲，迫不及待在社交網站上肉搜，希望能找到更多正妹的美照，沒想到大家看到她的真面目後卻全都驚呆了。

據《kenh14》網站報導，這名清純正妹有著長長的睫毛、白皙皮膚、高挺鼻梁和一雙水汪汪的無辜大眼，幾張自拍照短時間內就擄獲了一片男網友的芳心。不少人為了一窺她更多美照，紛紛開始在各大社交網站進行肉搜。沒想到好不容易找到正妹臉書，全部人竟然都驚呆了，因為所謂的「初戀臉清純正妹」其實竟是「男兒身」，而且還有一個甜蜜交往中的女朋友。

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▲ 網友肉搜後才發現，原來大眼正妹的真面目竟然是男的。（圖／翻攝自Facebook／Đỗ Văn Hà）

這名23歲的「假正妹」Đỗ Văn Hà在受訪時表示，自己之所以打扮成女生，是因為一位朋友有天忘記帶走她的假髮，他和女友突然間一時興起，覺得好玩才會這麼做，在只有2人的情況下，由女友為他化妝，拍下了一系列有趣的女裝自拍照。

原本只是打算小倆口自己留做一份有趣的紀念，沒想到照片意外流出去後，竟然造成一陣瘋傳，是他從來沒有想到過的。

許多網友紛紛在Đỗ Văn Hà的臉書留言提到，男扮女裝的他簡直比女朋友還要漂亮很多，這讓他感到相當尷尬。Đỗ Văn Hà回應，希望網友們能將這些照片刪除，並且不要再繼續討論這件事。同時。他也特別強調，不管別怎麼說，女友在自己的眼中，永遠都是最漂亮的，自己也會永遠愛著她。

▼ 網友表示，Đỗ Văn Hà女裝甚至比女友還要漂亮 。（圖／翻攝自Facebook／Đỗ Văn Hà）