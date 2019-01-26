委內瑞拉軍方「絕對效忠」馬杜洛　反對派由攻轉守陷膠著

▲委內瑞拉軍方公開效忠馬杜洛政權。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

委內瑞拉反對派領袖瓜伊多23日宣布成為臨時總統，導致國內政局陷入一片混亂，委內瑞拉國防部長羅培茲宣布，所有軍隊效忠總統馬杜洛，最高法院院長莫雷諾也表示，「在國外政府許可下，委內瑞拉正在醞釀政變。」相較之下，瓜伊多雖擁有其他國家承認，卻無法真正掌握國家實權，讓反對派由攻轉守，情勢陷入膠著，馬杜洛的總統之位似乎不再岌岌可危。

根據聯合國統計，這場抗爭已造成至少26人死亡，超過350人被捕。遭批評非法連任的總統馬杜洛（Nicolas Maduro）仍擁有國內軍隊的支持，委內瑞拉國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）公開宣布效忠「合法民選總統」，並發誓捍衛軍事權力，防止政變發生，後續也有8位將軍表態，對馬杜洛「絕對忠誠」。除此之外，委內瑞拉最高法院院長莫雷諾（Maikel Moreno）也重申馬杜洛是「合法政權」，更直言，「在國外政府許可下，委內瑞拉正在醞釀一場政變。」

政治風險調查公司歐亞集團（Eurasia Group）分析指出，雖然國際承認瓜伊多（Juan Guaidó）作為委內瑞拉臨時總統，鞏固了他在反對派領袖的地位，但他未獲得軍方支持，降低了對馬杜洛的威脅。目前除了多數南美洲國家承認臨時總統，還有美國、加拿大也公開力挺，不過中國、俄羅斯、墨西哥、古巴等國則是支持馬杜洛政權，路透社更獨家踢爆，俄羅斯私人軍事承包商已派傭兵飛往委內瑞拉。