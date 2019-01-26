孩子先天缺陷「脊柱裂」　媽媽22周忍痛墮胎卻被批自私

▲父母忍痛選擇墮胎，卻要面臨社會大眾的批評。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

英國一對夫妻在經過2年半的不斷嘗試後，去年終於成功懷孕，然而，在胎兒20周大進行檢查時，卻發現孩子患有脊柱裂（spina bifida）。為了不讓女兒未來受苦，老婆婕徳（Jade）決定墮胎，今年1月4日舉行葬禮，她卻被部分網友批評自私。

《每日郵報》報導，這對夫妻來自英格蘭西約克郡（West Yorkshire），兩人2015年10月結婚，經過不斷嘗試後終於成功懷孕，當時非常高興，甚至還先替未出生的女兒命名為瑪雅（Amalie Maya）。

然而，孩子被檢查出患有脊柱裂，醫師表示，這是一種先天缺陷，可能導致一生的痛苦。夫妻反覆思索後，最後決定在22周終止妊娠，停止胎兒的心跳，婕徳今年跨年時則待在醫院接受治療。

婕徳說，在20周的例行檢查前，一切都很完美，「我們就像世界上最幸運的人，我們發現她（胎兒）會是個女孩。」她補充，她原本還被告知可以接受另一項手術，但這具有風險，她最後決定墮胎，完全是為了孩子著想。

'We felt this was the best thing ethically for Amalie' 由 Daily Mail 發佈於 2019年1月24日 星期四

據了解，脊柱裂是一種常見的先天性畸形，為妊娠早期時，神經管在閉合過程中受到影響，導致脊椎管閉合不完全。造成脊柱裂的原因包括家族史、環境因素與孕婦初期所攝取的營養不足。

為了幫助更多孩子，這對夫妻已發起募款，希望能將資金用於研究脊柱裂。婕徳表示，期盼幫助其他夫妻、家庭與嬰兒免於這些痛苦。

然而，網友對此紛紛發表意見，有人就說母親很自私，「墮胎是種謀殺無辜孩子的行為」；但多數網友則替這對夫妻說話，「人們不該隨意評斷他們」、「這是很困難的決定，我支持他們」。