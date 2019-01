孩子先天缺陷「脊柱裂」　媽媽22周忍痛墮胎卻被批自私

▲父母忍痛選擇墮胎,卻要面臨社會大眾的批評。(圖/CFP)

國際中心/綜合報導

英國一對夫妻在經過2年半的不斷嘗試後,去年終於成功懷孕,然而,在胎兒20周大進行檢查時,卻發現孩子患有脊柱裂(spina bifida)。為了不讓女兒未來受苦,老婆婕徳(Jade)決定墮胎,今年1月4日舉行葬禮,她卻被部分網友批評自私。

《每日郵報》報導,這對夫妻來自英格蘭西約克郡(West Yorkshire),兩人2015年10月結婚,經過不斷嘗試後終於成功懷孕,當時非常高興,甚至還先替未出生的女兒命名為瑪雅(Amalie Maya)。

然而,孩子被檢查出患有脊柱裂,醫師表示,這是一種先天缺陷,可能導致一生的痛苦。夫妻反覆思索後,最後決定在22周終止妊娠,停止胎兒的心跳,婕徳今年跨年時則待在醫院接受治療。

婕徳說,在20周的例行檢查前,一切都很完美,「我們就像世界上最幸運的人,我們發現她(胎兒)會是個女孩。」她補充,她原本還被告知可以接受另一項手術,但這具有風險,她最後決定墮胎,完全是為了孩子著想。

'We felt this was the best thing ethically for Amalie'