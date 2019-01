擅闖原始部落還教族人用GPS　美傳教士面臨「種族屠殺罪」

▲坎貝爾擅自踏入原始部落。(圖/翻攝自臉書/Universal Life Church Monastery)



國際中心/綜合報導

美國傳教士坎貝爾(Steve Campbell)上月在巴西傳教時,闖入亞馬遜州原始部落Hi-Merimã的活動範圍地區,這裡是巴西少數幾個與世隔絕的部落之一,即使沒有直接接觸族人,傳播疾病的可能性也很高。坎貝爾未來恐怕面臨「種族屠殺罪」,當地關注原住民的組織正展開調查。

巴西國家印第安人基金會(Funai)發言人表示,坎貝爾在Hi-Merimã的地區紮營,並入侵一處近期被該部落所廢棄的露營地,「這是一起侵犯人權,以及讓孤立的原住民暴露於死亡風險的案例。」

還不清楚坎貝爾會面臨哪些懲罰,有消息指出,他可能會被依「種族屠殺罪」起訴。根據巴西發行量最大的報紙《聖保羅頁報》,坎貝爾聲稱自己是不小心進到該區,他當時在教導旁邊的Jamamadi部落族人使用GPS設備。

Steve Campbell is accused of exposing an isolated Brazilian tribe to disease.