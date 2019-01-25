快訊／川普競選顧問被捕！涉「通俄門」7項罪名　FBI清晨突襲住家

▲川普競選顧問史東。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國媒體報導，川普總統的前競選顧問史東（Roger Stone）已經於25日被聯邦調查局（FBI）逮捕。CNN引述目擊者說法，身穿制服的武裝幹員於美東時間清晨6時突襲史東位於佛州羅德岱堡（Fort Lauderdale）的住家。其中一名幹員敲門說，「FBI，開門！」。史東本人親自應門。

《紐約時報》報導，通俄案特別檢察官辦公室表示，史東被依7項罪名起訴，包括1項防礙司法、5項偽證和1項干擾證人罪嫌。這是數個月來，特別檢察官穆勒（Robert Mueller）的首次公開行動。

史東曾在2016年大選競選期間擔任川普團隊競選顧問。根據檢方公布的起訴書內容，事件始於2016年5月，民主黨總統參選人希拉蕊團隊和民主黨全代會（DNC）意識到電腦系統遭入侵，因此聘請資安公司調查。2016年7月至11月間，與俄方有關的「一號組織」（Organization 1）洩漏數萬封電郵或文件。

起訴指出，2016年夏季，史東曾與川普進選團隊的高層幹部進行過談話，討論一號組織及可能對希拉蕊陣營造成打擊的訊息。川普競選團隊幹部還聯繫了史東，詢問有關一號組織未來將發佈的訊息。