分屍「一塊一塊」沖進馬桶　印度男為3.4萬債款弒多年摯友

▲嫌犯先是將死者分屍後，再將骨肉分離，手段十分兇殘。（圖／翻攝自NDTV，下同）



國際中心／綜合報導

印度孟買某社區的下水道系統疑似遭到異物阻塞，導致汙水無法排出，相關單位請來工人清理查看後才發現，堵住排水孔的竟然是人類的屍塊，急忙報警，更因此扯出一起殺人案件。據警方表示，死者疑似與兇嫌為好友，但因金錢糾紛才會痛下殺機。

根據《亞洲時代》報導，嫌犯品圖（Pintoo）16日邀請死者加奈許（Ganesh Vitthal Kolhatkar）到家裡作客，兩人酒酣耳熱之際，品圖突然提到加奈許多年前曾欠他10萬盧比的事，沒想到加奈許聽聞後，竟堅決不還款，雙方一怒之下發生爭執，品圖便出手殺害加奈許。

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品圖先是把死者的屍體切成碎片後，再花了四天的時間「慢慢的」的將屍塊沖入馬桶裡。除此之外，品圖更將死者的骨肉分離，在搭乘火車的時候，一一丟出窗外，十分可怕。品圖被逮後供稱，因為加奈許最近要結婚了，他心想既然都有錢結婚了，怎麼會沒錢還錢，認為加奈許態度囂張，才會憤而將他殺害。

據了解，品圖平時是股票市場的投資者，加奈許則是經營印刷業務，警方目前已經逮捕嫌犯，將循線慢慢找回加奈許的屍塊。