遭冤枉殺母入獄19年！　非裔男「聽到法官道歉」激動落淚

▲ 柏頓表示，如果當年的警察花更長的時間調查，可能就不會草率做出結論。（圖／翻攝自推特／@innocence）



國際中心／綜合報導

美國紐約市布隆克斯區（Bronx）一名46歲的非裔男子柏頓（Huwe Burton）坐了將近20年的冤獄，終於在24日獲得清白。他於1989年1月3日以殺害母親的罪名被定罪，當時只有16歲的他就這樣進入監牢19年，之後10年則在假釋中度過。柏頓表示，當年警方僅用48小時就將母親的謀殺案結案，「如果他們花更長的時間，或許就不會草率做出結論。」

柏頓當年被指控刺死母親，再將現場造假成有外人闖入、性侵、謀殺她。經過「無辜計畫」（Innocence Project）2年來的調查，警方發現當時的調查員逼迫柏頓做出虛假口供。而據《紐約郵報》報導，真正的兇手據信是鄰居葛林（Emmanuel Gree）。當年22歲的葛林在案發多天後開著柏頓母親的車，並且擁有只有兇手才會知道的相關訊息。

柏頓表示，能聽到當局公開發生在自己身上的事，情緒湧上心頭，感覺所有的重量正式地被拋開。法官巴雷特（Steven Barrett）為司法制度向柏頓道歉並說，「柏頓先生因自己沒犯的罪在獄中花上近20年，這確實是個悲劇。」而聽到這些話的柏頓不禁流下眼淚。