大叔愛到甘願當她性奴！　被打被踢3年遭分屍「斷雞」慘死

▲男子被女友當性奴對待卻不離不棄，最後慘遭虐死。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

塞爾維亞67歲男子彼得羅維奇(Petar Petrovic)因為戀上34歲女子貝卡諾維奇(Marina Becanovic)，甚至甘願成為對方的性奴，不但被打被踢，甚至還被刀刺也都不離不棄，最後慘遭活活打死，之後分屍「斷雞」，剁下的生殖器還被一把火燒了，死得十分悽慘。

貝卡諾維奇被控本月10日在貝爾格勒(Belgrade)郊區Guncati，刑虐與她交往3年的彼得羅維奇，她用繩子把對方綁起來，並用刀等刑具進行施虐，把人虐死後，用斧頭肢解了遺體，還砍下了死者的生殖器，丟到火爐裡燒得屍骨無存，之後只傳了一個簡訊給對方家人，告知「我『了斷』他了」。

鄰居表示，時常看到彼得羅維奇慘遭貝卡諾維奇虐待和折磨，「她常常毆打他、踢他，還用刀刺他，根本被當成性奴」，然而他卻好像被下了魔咒一樣，即使好幾次忍不住報警舉報女友，最後卻還是會回到對方身邊。

貝卡諾維奇的酒友透露，貝卡諾維奇因為死者拒絕再給她錢，才會把人給活活虐死，事發後她曾向自己父親尋求幫助，但對方拒絕幫她掩埋案情，主動報警事件才會曝光。警方檢驗發現，死者肋骨嚴重骨折，其中還有被打斷的肋骨刺穿肺部，可見兇嫌施虐手法之殘忍，案件仍在進行調查，尚不清楚嫌疑人是否已被起訴。