日本要推新法規 下載未經授權漫畫及小說 刑事處分！

▲未來違法下載日本漫畫，將受到刑事處分。圖為日本經典漫畫《灌籃高手》。(圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

日本「共同社」報導，日本法規之前規定：禁止從網路下載未經授權的音樂和影片。 如今連漫畫和小說也將納入其中。若被抓到違法下載小說或漫畫，將受到刑事處分。

日本「文化審議會」周五(25日)在東京召開會議，公布最終報告草案稱： 未經版權所有者同意，擅自下載並公開漫畫和小說被視作違法行為，將面臨刑事責任。

日本「文化廳」計畫在28日召開的例行國會上提交《著作權法》修正案，相關懲處規定 將寫入修正案中。

相關人士在「日本漫畫學會」周五舉行的會議上提出，網站盜版漫畫造成的損失 日益增加，必須加以管制。而且要將違法下載的物件範圍，從目前的影片和音樂擴大到 包括圖片在內的所有著作物。會議要求日本政府研究此事。

一名委員特別指出：「打擊盜版的對象不應僅限於盜版網站，個人違法下載也必須成為懲處對象。」草案中同時指出，禁止違法下載有償提供的著作物。跟影片和音樂一樣，應該處以兩年以下有期徒刑或200萬日圓(約54萬元新台幣)以下罰款，或是兩種懲處同時進行。

草案也明確提出，對於把用戶引至盜版網站的「導流網站」、以及提供 連結資訊的行為也應該受到刑事處分。懲處方式將由日本政府今後制定。

會議中提議，為了提升威懾效果，不僅是惡意下載、在個人部落格 或社群網站發布違法著作物的人也將被列為懲處對象。

「日本漫畫學會」曾指出，漫畫家的利益被沒有付出任何創作努力的盜版網站所吞噬， 這是目前的業界現狀。為了維護創作者的權益，日本政府認為必須拿出相關政策來解決盜版問題。