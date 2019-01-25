2女性員工指控　「蘇獨教父」13項性侵猥褻罪名受審

▲蘇格蘭前首席大臣薩爾孟德（Alex Salmond）因性侵猥褻等罪遭警方拘捕。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

前蘇格蘭首席大臣薩爾孟德（Alex Salmond）24日因性侵及強姦等14項罪名而上法庭，並於受審結束後，向媒體強調自己是無辜的。他在去年被控於任內期間對2名女性員工性騷擾，因此自英國出現#MeToo運動以來，他便成為加害人之一。

綜合外媒報導， 蘇格蘭政府於去年11月收到2名女性指控，薩爾孟德於任職時間在愛丁堡官邸對她們性騷擾，因此當局展開調查。愛丁堡郡長法院（Edinburgh Sheriff Court）於24日指控薩爾孟德犯下14項罪名，其中包括1項破壞治安罪、2項猥褻罪、9起性侵犯罪及2起強姦未遂罪。

經過聽證會程序後，薩爾孟德獲得保釋，並向媒體強調，「自己未犯任何罪行，我是無辜的，並會為自己抗辯到底」。報導指出，64歲的薩爾孟德曾擔任蘇格蘭政府領導人7年，於2014年因推動蘇格蘭獨立公投失敗而下台，領導了蘇格蘭民族黨長達20年的時間。他在去年因被控涉及多項性騷擾案件，而退出蘇格蘭民族黨。

▼薩爾孟德於受審後向媒體表示，會為自己抗辯到底。（圖／路透）

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