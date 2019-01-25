路面結冰釀打滑！復康巴士衝破柵欄跌落7.5m　8旬嬤當場慘死

▲日本東北部各地下起大雪，也因此發生許多交通意外。（圖／示意圖／路透社）



國際中心／綜合外電報導

日本山形縣下東山25日發生一起交通意外，一輛負責接送長者至安養中心的復康巴士，因路面結冰，車子打滑直接衝破鐵製圍欄，跌落7.5公尺深地面。當時車上的80多歲阿嬤傷重不治，另一名90多歲阿嬤則是骨盆嚴重骨折。據了解，事發當時，一行人正準備要前往老人安養中心，怎知在路上就發生死亡意外。

根據《朝日新聞》報導，出事的復康巴士是由30多歲的男性司機駕駛，25日早上8時50分左右行經山形市下東山的交叉路口時，因路面結冰，不慎打滑，整輛車衝破路邊的鐵製圍欄，墜落至7.5公尺下的空地。山形市消防本部表示，當時復康巴士上包含駕駛在內共有3人搭乘，其中80多歲的老奶奶當場重傷不治，而另一名90多歲的老奶奶則是骨盆嚴重骨折，但意識清醒，已經送醫搶救。

據悉，當時駕駛經過路口時正準備左轉，沒想到卻直直往前衝出路面。事故現場位於JR山形車站東北方9公里處的山形市郊區，近日因氣溫急降，降雪量大增，事故前積雪因被來往車輛輾壓，導致積雪凍結成冰，才會釀成意外。