長灘島封島半年　菲律賓2018外國旅客人數仍達712萬

▲長灘島自2018年4月起封島半年。（圖／菲律賓觀光部提供）

國際中心／綜合報導

長灘島為了整頓環境於去年4月開始關閉，並於同年10月底重新開放。即使長灘島曾封島過，但在2018年菲國國際觀光客人數仍創新紀錄，人次高達712萬，其中來此旅遊的外國觀光客人數以南韓為冠，其次為中國，美國為第3，而台灣排名在第6，占24萬825人次。

綜合外媒報導，即使長灘島於去年4月至10月封島重整，但對於菲律賓整體觀光並無嚴重影響，2018年全年的觀光人次仍創下歷史新高。據菲律賓觀光部資料顯示，2018年的外國觀光人次為712萬7168人，與2017年的662萬人次相比，高出了7.65％。

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▲因長灘島封島，使菲律賓其他旅遊景點有更多觀光客前來。（圖／記者賴文萱攝）

菲律賓的國際觀光人數主要來自南韓，高達158萬7959人次；其次為中國，占了125萬5258人；第3為美國的103萬4396人。而第4名至第10名依序為，日本、澳州、台灣、加拿大、英國、新加坡及馬來西亞，其中台灣占了24萬842人次。若以單月發展來看，2018年的1月為菲律賓觀光人數最多的月份，高達73萬2506人次。

菲律賓旅遊局局長浦耶特（Bernadette Romulo-Puyat）表示，「這些觀光人次使我國的經濟活動更加發達，同時也能改變許多百姓的生活，關閉長灘島非常具有挑戰性，但適當的關閉也能為其他旅遊景點帶來更多機會」。

長灘島過去因觀光人口爆增導致環境惡化，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）曾表示，若再讓長灘島魯莽發展下去，將導致這裡成為「化糞池」。報導指出，長灘島於去年10月重新開放後，相關機構也制訂了許多新規定，包括把「遊客人數控制在1萬9000人」、「不得在沙灘上飲酒、抽菸以及開派對」、「暫時禁止水上活動」以及「嚴懲亂丟垃圾者」等。