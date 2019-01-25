1週破200萬人次！日本流感疫情爆發　193人安養中心就有74人感染

▲日本爆發流感疫情，日前才有一名女性上班族罹患流感後硬撐上班，怎知竟在月台上昏倒跌落軌道，當場被輾斃。（圖／視覺中國)



記者王佩翊／編譯

日本厚生勞動省25日透露，14日至20日的一週內，就有超過200萬人罹患新型流感，情況十分嚴重，相關單位也出面呼籲民眾，務必勤洗手並配戴口罩預防傳染。此外，兵庫縣一間老人安養中心集體感染流感，光是193名的入住長者與員工中，就有74人發病，11日起已有7人死亡，其中有3人無法否定跟流感有直接關係。

綜合日媒報導，日本各地的醫療機關光是在14日到20日的單週流感就診病患數就來到213萬人，比起上週的163.5萬人，足足增加了約50萬人。其中5至9歲的兒童為數最多，約有35.4萬人。此外，按照目前已就診的流感患者數，已經達到去年的最高峰，專家憂心，這波流感疫情恐怕比2018年還要嚴重。

日本東半部在進入2019年後，持續乾燥，東京在1月內只有6天未發布乾燥注意報，乾冷天氣導致流感加速擴大。專家也呼籲民眾，務必要勤洗手並戴上口罩預防感染。

另一方面，兵庫縣有一間老人安養中心「北淡莊」出現流感集體感染事件，在193名入住者與員工中就有74人感染，因此縣政府也緊急建議北淡莊以所有入住者為對象，進行8天份投藥，但北淡莊則以「成本太高」為由，婉拒建議，僅對員工進行投藥。據了解，由於預防性投藥無法獲得健保給付，每人最少必須花上3千至5千日幣，並非所有入住長者與家屬都能接受，院方也沒有多餘經費對每位長者投藥。