滑水道遭「重量級胖女」追撞　她肝臟嚴重破碎：像被車輾了一樣！

▲女子玩滑水道時，慘遭後方胖女撞成重傷。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

英國東薩塞克斯郡(East Sussex)一名女子跟團到土耳其遊玩時，使用飯店附設的滑水道設備，慘遭一名肥胖婦人撞擊，沒想到衝擊力道像被車撞一樣，當下便感覺自己有「器官被輾碎」的感覺，送醫後發現肝臟破裂、嚴重內出血，差點因此喪命。

32歲女喬斯林(Jemma Joslyn)去年9月帶著2名孩子與朋友一起到土耳其遊玩，為期2周的假期住在五星級豪華飯店Liberty Lykia中，沒想到在使用滑水道設施時，竟然慘遭一名肥胖女子「輾壓」受重傷，她生氣表示，「滑水道完全沒有任何工作人員指導，像我就會告訴小孩至少要等10秒才能滑，女兒本來跟著我，結果一個超重的女人插隊，緊跟著我一起滑下去。」

喬斯林後來被送到當地伊斯納夫(Esnaf)醫院緊急進行手術，發現她肝臟嚴重破裂、內出血，腎臟也出現嚴重損傷，休養了8天才能出院，腰部和腹部也留下巨大傷痕，然而保險公司卻告訴她，因為被送到的是私人醫院，所以無法給付她約5000英鎊（約台幣20多萬元）的手術費用。

喬斯林目前已對承辦旅程的Thomas Cook公司提告，認為飯店因為沒有佈署安全防護設施，或是派人在旁監督造成意外，而Thomas Cook事後也完全沒有提供任何幫助，「他們沒有費心去找我的位置，也不知道我的孩子在哪裡，我只能自己照顧自己」。Thomas Cook公司則回應，他們有多次與喬斯林聯繫，還特別安排她的父母飛來土耳其，對於事件感到遺憾。