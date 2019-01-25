伸手機偷拍女同事裙底　閃光燈狂閃...惡行全被行車紀錄器拍下！

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新加坡一名變態男子竟然把手機伸到女同事裙底，沿路大膽偷拍，還開了閃光燈，對方卻完全不知情，當時與他們同行的還有另外一名男子，但似乎也沒有發現，幸好他的惡劣行為全被附近的行車紀錄器拍下，影片被po上網路並且報警。

這起事件22日下午14時25分，發生在大成(Tai Seng)一處停車場裡，影片中可看到，3名疑似是同事關係的男女一起在停車場內行走，走在後方戴著眼鏡的男子，趁前面2人顧著找車時，竟然將手機伸到女同事裙底拍照，而當前方男同事回頭時，他趕緊假裝沒事，和另外2人道別後就離開。

變態男以為自己的行為神不知鬼不覺，但其實全被人剛好也在停車場內的民眾肯尼斯(Kenneth Tan)目睹，他表示當時拜訪完客戶，正準備要開車離開時，行車紀錄器拍下了變態男的行為。

肯尼斯表示，「當時我在車裡通電話，看到3人經過，由於一切發生得太快，當下無法立刻確定男子是否在偷拍，回家下載行車紀錄器影像我才終於確定。」目前他已經報警，並公開影片，希望能夠通知影片中的受害女子。

▼拍下影像的男子目前已經向警方報案。（圖／新加坡STOMP網站）