從工程師到學運領袖　臨時總統瓜伊多成全球政壇焦點

▲▼委內瑞拉臨時總統瓜伊多（Juan Guaidó）。（圖／路透，下同）



記者張方瑀／綜合報導

委內瑞拉國會議長瓜伊多（Juan Guaidó）23日自行宣布成為臨時總統，這位原本默默無名的反對派領袖，一夕之間成為全球矚目的焦點。瓜伊多公開反對現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro），他表示，將接管國家行政權力、重新舉行大選，擔起臨時總統大任，幫助委內瑞拉挺過政局混亂的過渡期。

委內瑞拉經濟危機每況愈下，百姓飽受惡性通貨膨脹、長期缺糧之苦，300多萬人選擇逃離該國。現任總統馬杜洛去年5月贏得大選，並在今年1月宣誓就職，展開第2次連任的6年任期，但當時投票率僅46.1%，引發民眾不滿，稱馬杜洛為「非法獨裁者」。過去許多曾試圖推翻馬杜洛政權的反對派領袖，皆以失敗收場，此次大選結果正好給了國會新任議長瓜伊多機會，瓜伊多在接受採訪時說，「來自世界的聲音與希望，都是對這場抗爭的鼓勵，希望能夠獲得民主，並重新建立一個更美好的國家。」

請繼續往下閱讀...

現年35歲的瓜伊多，從小住在委內瑞拉北部瓦爾加斯省（Estado Vargas）的港口小鎮，出身平凡的他並非政治世家，大學時期也主修工業工程。他的朋友米奇內爾（Juan Carlos Michinel）表示，瓜伊多曾得到在墨西哥企業工作的機會，「但他想改變這裡，他選擇留在委內瑞拉。」

2007年長期反對前總統查維斯（Hugo Chavez）的加拉加斯廣播電視台，被政府取消續發牌照，瓜伊多成為抗議的學運領袖之一，2009與其他知名示威人士共同創立了政黨「人民意志」（Popular Will），2015年獲選國會議員，2018年12月被選為委內瑞拉國會議長，並在2019年1月5日宣誓就職。

23日瓜伊多呼籲委內瑞拉人民走上街頭，這是自2017年政府血腥鎮壓抗議群眾，造成100多人死亡之後，人民再度上街。華盛頓人權組織拉丁美洲辦事處分析師史邁德（David Smilde）認為，瓜伊多替反對派注入活水，「反對派終於出現新的面孔，他具有勇氣、新的思想與領導能力，能夠重振反對力量。」目前也有部分軍人倒戈支持瓜伊多。