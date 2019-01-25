日走2萬步路送外賣！義肢男心願：想賺錢買禮物送爸媽！

▲董洪喜裝上義肢後，就開始一天的忙碌行程。（圖／翻攝自彭湃新聞網）

大陸中心／綜合報導

靠自己努力的人最美！大陸山東濟南28歲男子董洪喜，因小時候發生一起意外，導致右腿受傷截肢，左手殘疾，不過他對人生依舊充滿希望。大學畢業後他就開始從事外送的工作，每天要走近2萬步，就為了賺一個月6千元人民幣（約27000台幣）的薪水。現在年關將近，董洪喜希望能用自己努力賺來的錢幫家人買禮物，真摯孝心讓不少網友相當感動。

據大陸《澎湃新聞》報導，董洪喜8歲時在自家後院看到一隻小鳥停在電線杆上，於是他一時興起，想爬上去抓牠，沒想到竟當場遭電擊，導致左手殘疾、右腿截肢。因為身體的殘疾，讓他在大學畢業後找工作屢屢挫敗，不過他仍然不氣餒，最後選擇從事外送的工作，靠自己的努力賺錢生活。

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▲董洪喜希望過年能幫父母買禮物。（圖／翻攝自澎湃新聞）

董洪喜表示，平時騎車外送的他，每天都要走近2萬步的路，甚至有時要爬到5層樓高的地方，為的就是要賺取5、6千元的薪水。現在過年快到了，他決定要用賺來的錢買禮物給心愛的家人，像是買茶具給喜歡泡茶的爸爸、買媽媽喜歡的手鐲。真摯的孝心讓不少網友直呼「好感人啊」、「孝心讓我想哭哭」、「自食其力，苦也幸福，加油！」

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