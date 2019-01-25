一家三口起飛前「被護送下機」！　美航：很多人抱怨你們有體臭

▲ 儘管航空公司起初告知會把一家三口的行李從飛機上撤下來，但工作人員並未執行此事，3人隔天抵達底特律後，才拿到嬰兒車等個人物品。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國一對父母日前帶著19個月大的女兒前往邁阿密度假，並訂了美國航空（American Airlines）23日晚間的班機返回底特律。不料，就在一家三口登機後、班機起飛的前一刻，航空公司以「其他乘客投訴體臭」為由把3人全都趕下飛機，並把3人航班延至24日上午。只不過，根據當事人的說詞，機場路人也不覺得有異味，認為航空公司更改航班的作為是另有隱情。

美媒local10報導，阿德勒（Yossi Adler）周三晚上與他的妻子珍妮（Jennie）帶著孩子來到邁阿密國際機場（Miami International Airport），並順利登機，但最終卻被工作人員「護送」下機，返回登機口。

阿德勒回憶起當時的狀況指出，就在3人走下飛機後，工作人員立刻把登機門關閉，接著收到「抱歉先生，有人抱怨你身上有體味，我們無法讓你重新登機」的消息。但這令他感到相當錯愕，「我們沒有體味，我們沒有做錯任何事…這裡沒有人有體味的問題。」

根據阿德勒的說法，一家三口被趕下機的原因肯定不是航空公司的那一套說詞，並質疑美航的作法是在掩蓋事情真相。

此外，珍妮也提到，她和老公下機後，在機場隨機向路人求證，「我們問他們，『你覺得我們身上有味道嗎？因為我們剛剛因為這個問題被趕下飛機』」，但路人似乎不認為3人身上有體味。

美國航空事後證實，阿德勒一家是因為收到有體味的抱怨，才會幫一家三口重新安排24日上午的班機，並提供飯店房間及餐券。