佛州銀行槍擊...5女臉朝下遭處決射殺！21歲槍手「討厭所有人」

▲佛州銀行槍擊兇手薩維（Zephen Xaver）。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國佛羅里達州的小鎮賽百靈（Sebring）昨日發生一起銀行槍擊案，21歲的槍手薩維（Zephen Xaver）闖入一間太陽信託銀行（SunTrust Bank）內，開槍射擊，共造成5名女性死亡，他當場被逮捕。警方事後揭露更多細節，死者全是面部朝下倒地，後腦中槍，顯然是遭到「處決式」槍擊。

綜合外媒報導，5名死者皆是女性，4人是銀行行員，另外1人是顧客，5人都陳屍在大廳地板上，全部都臉部朝下倒在地上，中槍部位是後腦杓，顯然是受到「處決式」槍擊而死亡，警方也在地上發現薩維使用的9mm手槍。

目擊的顧客史帕克斯（Victor Sparks）回憶槍擊當下的驚悚過程，他提到，當時他和妻子正要去銀行，但是發現大門深鎖，往裡面一看，有許多人倒在地上，還有人在走來走去，他往後退幾步，接下來就聽到槍聲，立刻打電話報警，警察大約2分鐘後就抵達。警方提到，槍手犯行之後，也自行報警。說自己「殺了銀行裡的所有人」。

賽百靈警察局長霍格隆（Karl Hoglund）提到，當時薩維拒絕投降，也不願意開門讓警方進入銀行內，因此也無法立即救出受害者，大概經過一個多小時的談判後，他命令特種部隊（SWAT）進入，特種部隊用裝車輛強行從前門闖入，

，薩維當時躲在一間辦公室後方，不幸的是，所有受害者當時都已經死了，薩維隨後投降並被逮捕。

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▲警方封鎖事發銀行。（圖／達志影像／美聯社）

霍格隆提到，薩維並沒有要搶銀行的意思，5名受害者和這間銀行也和他沒有任何關聯，「他用武器威脅控制了整間銀行，開始射殺別人，接著自行報警」。目前薩維被以5項預謀謀殺罪起訴，已經被拘留，不得保釋。

印第安納州電視台報導，自稱是薩維前女友的女子吉兒拉克（Alex Gerlach）受訪時替到，他對於薩維做出這種事並不感到驚訝，「他總是很恨其他人，希望所有人都去死，他曾在學校說他夢到自己殺了全班同學，最後被退學，他常常把這個威脅掛在嘴邊，但大家都不把我說的話當一回事，這真的是很不幸的事情」。

薩維曾在印第安納州和佛羅里達州居住，CNN報導，他的父親喬許（Josh Xaver）出面表示，對於受害者的遭遇感到非常心碎，但是「我從來沒有這樣養大薩維，他一直都是個好孩子，他的確有些問題，但從來沒有傷害過別人，這真的讓我很震驚」。