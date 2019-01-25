尋人62年！她從19歲找到81歲　終於跟103歲媽媽相認

▲艾倫。（圖／翻攝自推特／Stay With Me Exhibition）

國際中心／綜合報導

德國都柏林女子艾倫（Eileen Macken）從小就在孤兒院長大，19歲時曾經找尋過自己的親生母親，但卻沒有成功；事情經過62年，現在已經81歲的她在一年前，與系譜學家接觸之後，利用DNA測試比對，終於找到已經高齡103歲的母親，現在她稱自己是「最幸福的人」，並預計要搭飛去去跟失散多年的媽媽見面。

根據外媒報導，艾琳有記憶以來，就一直待在都柏林的一間孤兒院裡，她從19歲開始，就一直試圖找尋自己的親生母親，不過卻都沒有任何消息；大約在一年前，她與一些系譜學家接觸後，在尋母之路上取得了重大的進展。

艾琳透過DNA測試跟比對，終於在62年之後，找到了現年103歲並且身體仍十分健康、硬朗的媽媽；她說，整個找尋過程從她小孩的病史開始，一直往類似的方向追蹤，才終於找到自己的媽媽。

報導中指出，儘管艾琳在成年之後與老公組成的一個幸福的家庭，但她仍然渴望能找到原生、有血緣關係的家，一種真正的親情；在找到媽媽之後，她還驚喜的發現她其實也有兄弟姊妹，現在她的目標就是養好自己的身體，並搭飛機去與媽媽見面。