撞臉高嘉瑜日本女模自嘲「進軍海外」　推特回應：我想去台灣！

▲長得很像高嘉瑜的日本女模Masyuro回應了。（圖／翻攝自photomasyuro instagram）



記者林彥臣／綜合報導

「港湖女神」高嘉瑜日前在臉書分享一位日本女孩的照片，「大眼嘟嘴」的樣子跟她長得很像，連高嘉瑜的媽媽都問「這是你嗎」。事實上，這位日本女孩是一位時裝模特兒叫做masyuro，她也因為instagram跟Twitter湧入大量台灣人朝聖，在推特上自嘲回應「進軍海外」，還在回應一位網友的留言中表示，「我想去台灣（台湾いきたい！）」

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▲Masyuro鼓臉頰嘟嘴很像高嘉瑜。（合成圖／翻攝自高嘉瑜臉書）



Masyuro長得很像高嘉瑜的消息在台灣傳開後，不少網友湧入她的IG朝聖，也有網友用日文或英文跟Masyuro解釋因為她長得很像台灣的正妹市議員高嘉瑜，她也在限時動態中分享，因為這則新聞，讓她的IG讓這張照片的按讚數超過2000人，而且持續更新限時動態的數字以表示留念。

Masyuro也在推特中發文表示，終於進海外了！這似乎出現在台灣的新聞裡，顯然有些人覺得看起來很像，「因為我不會中文，所以充分利用Google翻譯。」

▲Masyuro回應網友時表示「我想去台灣」。（圖／翻攝自photomasyuroTwitter）



有網友跟Masyuro解釋，「她是台北市的議員，去年年底再次當選，現在很受歡迎」也有網友說，「台北很快就會有滿滿的海報」、「知道對方的年齡，覺得很驚訝！」另外還有網友說，「必須去台灣！」，Masyuro則回應這位網友，「我想去台灣！」