▲川普宣布與國會達成臨時協議,結束政府停擺。(圖/翻攝The White House FB)



國際中心/綜合報導

美國總統川普25日在白宮玫瑰花園舉行記者會,宣布已經與國會達成共識,願意讓政府運作到2月15日,結束一個多月來的政府停擺。不過川普也強調這只是暫時的,希望到時候不會逼他用到「非常手段」。

川普表示,他將簽署一項法案,先讓政府維持三個星期運作,但也重申築牆必要性,不然2月15日後仍然可能再次停擺,或是他將行使權力解決「此緊急狀況」。

根據美國有線電視新聞網《CNN》報導,川普表示,大家都知道他可以用「宣布緊急狀態」,強行撥出興建圍牆的款項,但是他沒有,也希望最後不會用到。

