22歲正妹嘿咻12歲小學生！「神級長相曝光」台網友驚天FB卡位：有種衝著我來

▲被控性侵男童的女子，因為長相甜美在網路上成為熱搜話題。（圖／翻攝自Facebook／Rika Nagao，下同）



國際中心／綜合報導

日本香川縣高松市國分寺町22歲女子長尾里佳，因涉嫌將12歲男童帶回住處發生性關係被逮。新聞一出引起騷動，網友發現，長尾里佳疑似玩遊戲《荒野行動》與小學生認識，更引起一大票台灣網友衝到她的臉書留言洗版，嘶吼「有種衝著我來」。

長尾里佳因手機遊戲認識一位住在福岡縣的12歲男童，涉嫌與童發生性關係，21日在自家被依強制性交罪嫌逮捕。平常在高松市國分寺町打零工的長尾里佳，其實是一名育有一女的單親媽媽，據了解，6年前曾在酒店陪酒，18歲懷孕生下一女，還被網友搜出她常常在臉書po出女兒可愛的照片。

根據日本法律，與未滿13歲者發生性關係，不管合不合意，皆屬犯法。目前長尾面對犯行，坦承不諱，被依強制性交罪被起訴。

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特別的是，由於長尾里佳長相甜美，讓網友火速瘋傳熱搜。台日網友紛紛好奇研究起這件奇琶劇情，「女的那麼正，12歲從500公里外到她家見面，不意外」、「佩服這位小學生的行動力，2地差500公里」、「可能是她去接他的？」、「地方太太都是真的」、「12歲我在幹嘛」、「女方準備進監獄5年，還好不是美國，可能會上看10年」、「這荒野行動業配吧」。

台灣網友更是紛紛衝到她臉書留言，以日文、中文洗版，「台灣人都借過讓我插隊」、「有種衝著我來啊，幹嘛欺負小朋友」、「小鬼閃開」、「我也想回到12歲」、「選我選我」、「台灣的手遊，歡迎你來玩」、「台灣的朋友都來朝聖了」、「哥來報名啊」。

另外一位PTT鄉民爆料可能案情，「整件事的過程是男童假扮男高中生玩荒野行動，在遊戲裡認識22歲單親媽，單親媽透過Twitter跟假裝是男高中生的男童約，男童從福岡跑到幾百公里遠的四國找單親媽。大姐姐發現其實不是高中生，但兩人關係認真起來，大姐姐在Twitter上說，她在荒野行動遇到她心目中最棒的英雄，最後被包養她的大叔發現長尾跟男童有不正當的關係，所以吃醋報警」，最後鄉民結論「這應該不是業配文，不多說了～我要先下載荒野行動了」。