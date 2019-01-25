美國要「外送民主」到委內瑞拉？　川普：所有選項都在檯面上

▲委內瑞拉動盪，民眾聚集首都卡拉卡斯，要求總統馬杜洛下台。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）自行宣布就任「臨時總統」，並獲得美國政府承認，引起外交動盪。現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）已經宣布與美斷交。對於外界猜測華府是否會向委國動武，川普總統沒有正面答覆，僅強調「所有選項都在檯面上」。

委內瑞拉情勢迅速惡化，35歲的反對黨領袖瓜伊多宣布接掌國家權力，成立過渡政府，未來還會舉行全民大選，旨在結束馬杜洛政權。川普總統也透過推特宣布，「委內瑞拉人民在馬杜洛非法政權的統治下已經受了太多苦。我正式承認國會主席瓜伊多為委內瑞拉臨時總統。」

▼反對派領袖瓜伊多宣布就任臨時總統，成立過渡政府。（圖／路透社）



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在川普表態後不久，包括加拿大、巴西、哥倫比亞、智利、秘魯、厄瓜多、阿根廷、巴拉圭和哥斯大黎加等國也先後仿效。不過，墨西哥左派政府表示現階段不會改變政策；玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）則抨擊這是「帝國主義對南美民主自決權利的攻擊」。

馬杜洛則向支持者發表措辭強硬的演說，宣布與美國斷絕外交關係，要求美國外交人員於72小時內離境。馬杜斥責政敵竊國，想把石油、天然氣和黃金拱手讓給美國人。馬杜洛問支持者，「他們打算讓華府治理委內瑞拉，你們想要一個華府的傀儡政府嗎？」

下一步，外界預料馬杜洛很可能會下令逮捕瓜伊多和其他反對派領袖，也有可能下達鎮壓反對派支持者的命令。如果此事發生，美國和國際社會勢必得做出回應。美國官員透露，假如馬杜洛選擇訴諸暴力來回應此事，那麼所有選擇都會擺在檯面上。

川普在記者會上被問到，「所有選項」是否意味著考慮對委內瑞拉採取軍事行動，以確保情勢朝有利於美國的方向發展。川普沒有把話說死，僅重複強調「所有選項都在檯面上，永遠都是如此」。

美國國務院表示，由於美國不承認馬杜洛政權，因此他無法代表委內瑞拉與美國斷交，美國拒絕撤離外交人員的要求。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）直言，蓬佩奧必須放下權利，讓位給反映委內瑞拉人民意願的合法領袖。美國將會透過瓜伊多臨時政府進行外交關係，並對任何危及美國使館與外交人員安全者追究責任。

▼委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／達志影像／美聯社）

