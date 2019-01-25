川普推特語錄／我15個月內跟金正恩建立好關係　假新聞就是不報欸

▲美國總統川普。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

川普總統今天再為自己叫屈，批評媒體都故意不報導他的政績，或是忽略他與北韓建立起的難得關係。此外，他也在次推銷自己的邊境圍牆政策，重申此舉絕對可以打擊人口販運、毒品和犯罪。白宮今日並無任何公開行程。

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▼Nancy只說他「就是不明白為什麼？」很簡單，沒有邊境圍牆一切都行不通。我們國家有機會大幅度減少犯罪、人口販運、幫派和毒品，幾十年前就應該這麼做了。我們不會妥協！

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▼沒有邊境圍牆，美國就沒有邊境安全。邊境建牆，犯罪必亡！

▼假新聞媒體最愛說，「我和金正恩的第一次會面幾乎沒有發生什麼」，錯了！在40年內與北韓什麼進展都沒有，花光了錢，還差點打仗打起來。在短短15個月，我建立了關係，人質和戰士遺體都回家了，再也沒有火箭或飛彈飛越日本或其他地方上空，更重要的是，沒有核子試驗了。



這些超過了過去與北韓交涉的所有成果，假新聞媒體也知道。我期待再一次會面，更有潛力！

▼真有意思，壞律師Michael Cohen之前可悲的不去國會作證，現在又用狡詐希拉蕊的律師來代表他。老天，到底怎麼會這樣？記得7月4號那格週末，希拉蕊在FBI前的宣示嗎？沒有錄音，什麼都沒有。

▼景氣好極了。目前美國有工作的人口比過去任何時候都還多。媒體很少報導！

▼Doug Wead說，「這是小羅斯福總統所能夢想到的一切，讓美國重新獲得工作機會的協議。想想詹森總統吧，他給了人們食物券和醫療保險，而川普給了人們工作。他有許多政績值得討論。新聞沒有準確的報導他，應該被糾正。」

▼剛有一本偉大的書出版了，由總統歷史學家和暢銷作家Doug Wead所著的「荊棘遊戲」。此書涵蓋了2016年的競選活動，還有什麼比這更令人興奮的？