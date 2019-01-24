泰國森林發現人肉塊　同事自首嚇瘋：我看著他被肢解！

▲泰國羅勇府森林發現人類屍塊。（圖／翻攝khaosod）



國際中心／綜合報導

泰國羅勇府一處森林保留區近日發現遭肢解的男性屍體，證實為失蹤南韓籍男子崔明勛（Myonghoon Choi，音譯）。其同事，同為韓籍的金海雲（Kim Hae-Un）已經向南韓大使館求助，稱他親眼目睹了崔明勛遭人分屍。

綜合泰國媒體報導，32歲嫌疑人金海雲已經於24日凌晨1時，在南韓大使館人員陪同下向泰國警方自首，坦承涉入謀殺案。金海雲向警方供稱，他是一名程式工程師，與38歲的崔明勛和另外2名韓籍男子都從事「線上足球賭博」的操作員。

金海雲說，某天眾人發現有錢不見，懷疑是崔明勛偷的，但崔則矢口否認，因此與另外2名韓國人起爭執打鬥，最後被他們打死。那兩人警告金海雲別聲張，又要他一起把屍體搬到樓下廁所，並動手把崔明勛的屍體肢解。2人強迫金海雲在旁觀看，並要求他把現場清理乾淨，威脅他若是不從，下場就和崔一模一樣，然後將屍體裝進垃圾袋丟棄在森林中。

金海雲越想越害怕，也擔心自己會被以謀殺罪名起訴，因此決定向大使館求助，並接受建議向警方自首。至於另外2名涉嫌殺人分屍的韓籍男子則已經逃逸無蹤。

泰國警方表示，當地一名居民21日在羅勇府的農沙農森林保護區發現男子屍塊，被裝在黑色塑膠袋內，另外在距離屍體發現地點5公里外的漁村也發現2個裝著屍塊的旅行包。目前，警方仍在尋找遺體缺失的頭部、左臂和一條大腿，懷疑可能被附近野狗叼走，並持續追查2名涉案男子的下落。