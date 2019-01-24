狂打200通電話騷擾醫護人員　她害心跳停止孩子被拖延

▲EMAS多次在臉書呼籲，救護車號碼請留給有需要的人。（圖／翻攝自臉書／East Midlands Ambulance Service）



國際中心／綜合報導

英格蘭女子維多利亞（Victoria Cross）去年聖誕節前夕到跨年期間撥了200通電話，但對象不是她的親友，而是緊急號碼999。她事後被罰款165英鎊（約台幣6640元），然而態度囂張，她表示，自己只是覺得很無聊，她並不在乎其他人。

《獨立報》報導，維多利亞來自萊斯特郡（Leicestershire），她去年底在短短2周內，就撥了200通電話到緊急單位，她的舉動也導致一名心跳停止的兒童被拖延了1分鐘。

東密德蘭救護車服務（EMAS）表示，只要維多利亞知道自己的號碼被封鎖，她就會購買不同的SIM卡，繼續騷擾相關人員。這名女子事後在萊斯特的法院被罰款。

事實上，騷擾醫護單位的人不是只有維多利亞，另一名男子托馬斯（Thomas Exhall）也經常撥給救護人員，他會大肆辱罵接起電話的人。EMAS的負責人德博拉（Deborah Powell）表示，很高興經過許多艱苦的工作後，已成功提起訴訟2次，「我們的員工是來拯救生命，幫助人們，而不是被濫用的。」