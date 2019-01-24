睡眠「少於5小時」就飛行！　澳洲有15%機師值勤整趟長途航班

▲調查發現有許多飛行員睡眠時間不到5小時。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

澳洲運輸安全局（ATSB）日前進行一項疲勞狀況調查，對象包括國內、國際、包機及醫療專機的飛行員，一共625名。調查指出，在長程飛行中，約有4分之1的機師在工作前一天睡不到5小時，還有3分之1的機師在飛行前2天睡不到12小時，明顯休息狀況不足。

綜合外媒報導，在ATSB的調查中發現，雖然多數飛行員有足夠的休息時間，但還是有約4分之1的飛行員在工作前的休息時間未滿5小時，甚至有15%的飛行員在長途飛行時根本沒有休息。澳洲國際飛行員安全和技術總監羅尼（Shane Loney）表示，有多少飛行員在值勤中睡著，這是非常需要注意的問題。

該份報告稱，飛行員與雇主之間應共同分擔疲勞風險的責任。羅尼表示，當問到睡眠狀況不足等問題時，有約250到300人舉手，這種狀況相當驚人。此外，國內航班飛行員表示，上班的休息時間太短，工作時間太長，導致執勤時要用餐的話更加困難。

在去年11月就有發生澳州貨機飛行員於途中睡著的情形。這班由德文波特（Devonport）前往塔斯馬尼亞州金島（King Island）的班機上只有1名機師，沒有人提到安全著陸前駕駛是如何醒來的。不過航空安全官表示，飛越機場時班機沒有降落，且飛出比原定行程多46公里的距離。