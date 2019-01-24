地表最強地方媽媽！12歲小學生橫跨460km嘿咻22歲犬系單親媽

▲長尾里佳透過手遊認識年僅12歲的小正太，大演姊弟戀 。（圖／翻攝自長尾里佳臉書）



國際中心／綜合報導

日本香川縣一名長相甜美的22歲女子長尾里佳透過網路遊戲結識一名12歲男童，邀約對方從福岡縣到香川縣找她。兩人隨後在長尾里佳地住處發生性關係。由於事發當晚，小男童在長尾家留宿，並未返家，讓父母著急得報案。警方獲報後，以強制性交罪名逮捕長尾里佳。此案曝光後，許多網友肉搜出長尾里佳的真面目，卻發現她不只相貌姣好，甚至育幼一女。

綜合日媒報導，這名22歲女嫌為單親媽媽，獨自扶養一名女兒，疑似是因為感情空窗，不堪寂寞，便透過線上遊戲認識年僅12歲的小學男童，並色誘男童跋山涉水從福岡縣到香川縣約會。雖然長尾與男童為「兩情相悅」，但是按照日本刑法，如果與未滿13歲男女發生性關係，即使非暴力或強迫，也會被認定違反強制性交罪。

長尾里佳遭到警方逮捕後，網友更是肉搜出長尾的臉書與照片，並發現長尾不但是個大眼正妹，竟還育有一名女兒，是名符其實的「地方媽媽」，也不禁感嘆，能讓小學生長途跋涉460公里只為了見到她，長尾真的是魅力無限，也讓此案引發各界討論，更因此登上推特熱搜。