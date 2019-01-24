日產汽車前老董高恩辭去雷諾CEO！　結束13年領導生涯

▲ 高恩辭去法國雷諾汽車董事長和CEO的職位。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

日產汽車（Nissan）前董事長高恩（Carlos Ghosn）先前因違反《金融商品交易法》被捕，如今仍關押在東京。根據法國政府最新消息，高恩23日辭去了法國雷諾汽車（Renault）董事長和執行長的職位，結束領導公司13年的歷史。《華爾街日報》先前報導，雷諾汽車董事會將在會議上，通過更換高恩的議案。

法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）證實了這項消息。他在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）上表示，現在是時候遞補新的管理階層。據悉，遞補高恩空缺的人選包括雷諾汽車代理執行長波洛黑（Thierry Bollore），還有米其林（MICP）執行長賽納爾（Jean-Dominique Senard）等人。

高恩2018年11月被踢爆，在另一名董事凱利的協助下，長年低報自己的薪資，涉嫌挪用公款。他11月19日被捕，兩名女兒告訴《紐約時報》，父親已經64歲，並非恐怖分子，日本看守所的環境極差，牢房沒有暖氣，連向看守所人員要毯子都被拒絕，在一個半月內甚至瘦了9公斤。