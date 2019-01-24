已婚華人針灸師被控「不當觸摸」！　女患者：他叫我脫光

▲張群豪2度被女患者指控不當觸摸身體。（示意圖／CFP）

國際中心／綜合報導

在美國波士頓任職的華人針灸師張群豪（John Zhang）被一名女患者指控，她2018年11月23日在惠蒂爾廣場（Whittier Place）診所接受治療時，被對方不當的觸摸身體，讓她覺得遭到性騷擾。據了解，張群豪已經不是第一次被指出侵犯病患，另一名女患者也曾在2003年10月被他要求脫光衣物，私密部位甚至還遭到碰觸。

據WCVB報導，51歲的張群豪2000年就得到麻州的針灸師執照，至今已有19年資歷，但這期間遭到2起投訴。在2003年遭到性騷擾的女患者表示，當時張群豪在診間就要求她要脫光，由於他不熟悉針灸，便聽從醫生指示照做，但治療結束後對方卻開始觸摸她脖子甚至胸部。

她指控，張群豪還用手指撩過她髮絲，並說出讓人不舒服的評論，於是「我告訴他我想穿好衣服，他卻只拿床單蓋住我，還出手捏我的左乳頭。」

張群豪事後回應，他從來沒觸碰過她胸部，雙方在溝通上有誤會，才導致那名女患者覺得被性騷擾，「我自責當時沒有更詳細的向她解釋針灸過程」。

委員會當年調查後並沒懲處張群豪，不過這次再度爆出不當觸摸病患，張群豪已經自願在12月13日停止針灸，並在本月22日因個人擔保獲得釋放，將於4月9日再度回到法庭受審。此外，據辯護律師透露，張群豪目前已婚且育有子女。

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