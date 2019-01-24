噁男街上公然自慰！警4年找不到證據　Google街景神助攻逮人

▲ 在Google地圖中，43歲噁男被拍到站在白圍牆前，右手則放在前方位置。（圖／翻攝自Queenland Police News，下同）

國際中心／綜合報導

俗說「人在做，天在看」，但現在則是「人在做，Google街景車在拍」。澳洲布里斯本（Brisbane）43歲男伊頓（Eatons Hill）常常在同一街道上自慰，而且行為持續達4年，已引起當地民眾不滿。沒想到男子自以為沒人發現時，警方卻透過Google地圖意外揭發他的猥褻行為。

根據《昆士蘭警方新聞》報導，這名中年男子身高約180公分，擁有一頭棕髮、藍眼睛，他於2015至2019年間，多次在同一個街道上公然自慰，雖然遭到當地女性多次檢舉，但警方卻苦於找不到證據，遲遲無法把他逮捕到案。

警方決定透過Google地圖找找看證據，沒想到意外發現一張照片中，身穿黑T短褲的男子站在一處花圃中，正面對白色圍牆，右手則擺在前方。由於沒有直接證據可以逮捕男子，加上辦案過長，所以警方決定公開男子照片，請大眾提供更有利的證據。據悉，男子曾於22日出席當地法院，並被指控多達27項猥褻行為，但目前已遭到釋放。

▼ 警方在接獲通報後，在街上發現伊頓。

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