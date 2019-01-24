狠母放任同居男性侵13歲女兒數十次　逼看2人行房影片：學著點

▲ 6旬男長期性侵未成年少女。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

南韓日前驚爆一起離譜的案件，一名17歲少女2年間遭親生母親的6旬同居男友性侵數十次，沒想到母親發現後竟默認男友的暴行。且男子還會和她的母親聯手，播放兩人行房時的影片給她看，要她「學著點」，事件曝光後引起網友群起撻伐。

《國民日報》報導，一名63歲男子涉嫌於2015年起性侵同居女友年僅13歲的親生女兒，至2017年為止，犯案次數多達數十次，2018年年底被京畿道水原西部警察署逮捕；少女57歲的母親則因知情不報，被視為共犯，依協助犯罪罪名被捕。

警方調查發現，這對情侶甚至故意播放兩人錄下的私密影片，強迫少女觀看，要求她「邊看邊學」，如果她不聽話就加以毆打。這些惡行直到有親戚懷疑他們虐待少女而報案後才曝光，警方已經結束調查，將兩人移送檢方。

這起案件透過媒體曝光後迅速引起關注，網友都憤怒的留言表示，「真的是禽獸不如」、「比起女兒，媽媽顯然更愛男友」、「那個女人根本沒資格當媽媽」、「兩個人都是垃圾」、「如果世界上真的有惡魔，那就是這種人」、「獨自扶養女兒的媽媽跟男人交往的時候真的要小心」、「我簡直快吐了」。