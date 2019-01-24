貝佐斯與情婦「牽手燦笑」出沒加州　一起登山、做spa！

▲ 貝佐斯與蘿拉．桑切斯婚內出軌。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

全球首富、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）今年月初宣布與妻子決定離婚，隨後就被爆出與49歲的福斯新聞前女主播蘿拉．桑切斯（Lauren Sanchez）婚內出軌。《每日郵報》近日取得貝佐斯和桑切斯手牽手出沒加州馬里布（Malibu） 的照片，時間點在去年10月30日，也就是離婚消息傳出的兩個多月前。

從照片中可見，兩人戴著墨鏡，穿著休閒，臉上掛著燦笑。桑切斯擁有直升機執照，他們當時一同前往聖塔莫尼卡機場（Santa Monica airport），再開直升機至峽谷登山。報導指出，貝佐斯和桑切斯登山完後去做spa，再一起回到430萬美元（約新台幣1億3290萬）的愛巢。

貝佐斯目前的身價總額達到1370億美元（約4.2兆元新台幣），與結褵25年的妻子麥肯齊（MacKenzie Bezos）沒有簽署婚前協議，麥肯齊若取得一半財產當贍養費，將從全球首富的老婆成為「全球女首富」。貝佐斯宣布離婚後，一舉一動都備受關注，他上周五返回洛杉磯，目前不確定他是否還住在西雅圖的家。

▼ 貝佐斯與麥肯齊結褵25年。（圖／路透社）

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