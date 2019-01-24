民粹潮流「把菁英拉下台」　美國務卿：經濟全球化真的好嗎

▲蓬佩奧透過影片發表演說。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

世界經濟論壇（WEF）本周在瑞士達沃斯舉行，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）沒有出場，22日透過影片發表演說。他稱讚，總統川普瓦解了舊的秩序，英國決定離開歐盟，以及在巴西勝選的右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro），種種民粹潮流，都是全球經濟的好兆頭。

由於部分聯邦政府關閉，蓬佩奧留在華府，並未前往WEF。透過影片，他提到世界各地的種種跡象都顯示出，選民已經有所改變，會避開不利於國家與利益的政治人物。這些活動包含英國脫歐公投、義大利五星運動以及波索納洛勝選等。

蓬佩奧說，新的風吹向世界各地，「在俄亥俄州、里約熱內盧與羅馬，人們在問很久都沒被詢問的問題，至少在很長一段糟糕的時間中，這些在過去都沒有被認真對待。」他提出質疑，「經濟全球化真的對我們好嗎？我們的政治領袖是否保護我們免於恐怖主義的威脅？他們是否有在努力確保我們的國家利益？」

蓬佩奧繼續補充，瓦解秩序其實是一種積極的發展，這經過時間的考驗，如今，民族主義在國際關係中佔據著重要地位，強大的邊界與堅固的聯盟也很重要，此外，如果沒有興盛的經濟，就不可能實現強而有力的防禦。

相反的，有著「熱帶川普」封號的波索納洛反而語氣較為溫和。他說，會積極倡導世界貿易組織改革，促使巴西與世界經濟彼此整合，消除不公平的貿易做法。

WEF過往都被視為聚集著來自全球的菁英，然而，隨著民粹主義的興起，該論壇的氣氛也有所轉變。花旗集團執行長科爾巴特（Mike Corbat）在一場與媒體的午餐會上表示，世界經濟今年要面臨的最大風險就是「政治行為」。

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