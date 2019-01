她公開哺乳雙胞胎被迫「躲進小房間」　托兒所：冒犯其他父母

▲曼庫索用心照顧著孩子。(圖/翻攝自臉書/Jennifer Mancuso)



國際中心/綜合報導

美國俄亥俄州38歲母親曼庫索(Jennifer Mancuso)育有4名孩子,她去年夏天來到托兒所,當時在哺餵一對雙胞胎時,卻被要求得進到後方擁擠的小房間。雖然事後得到園所的主任道歉,但她至今依舊難以接受,並積極透過社群媒體宣傳在外哺乳的正當性。

《每日郵報》報導,曼庫索有餵母乳的習慣,她去年8月帶著雙胞胎到托兒所,由於孩子肚子餓了,便在公共空間開始哺乳。此時,一名員工告訴她,必須到後面的職員室行動,那是一處相當隱密的房間,幾乎比衣櫃還小。

這名員工表示,由於托兒所內的孩子有些已達「學齡年齡」,可能不適合觀看到哺乳的過程。該機構還認為,曼庫索最好不要在公開場合餵奶,以免冒犯到其他父母的宗教信仰,讓其他人感到反感。

托兒所人員不停來回走動,告訴這名母親哪裡可以哺乳,哪裡不行。對此,曼庫索相當氣憤,也將經歷分享到社群媒體上,事件發生的3周後,她得到托兒所主任的道歉,對方保證未來不會再發生同樣的狀況。

曼庫索希望,她可以捍衛自己的權利,藉此保護其他母親。她提到,曾經她也覺得很不安全,害怕在外哺乳時有人會說出負面的言論,但她其實並不在乎別人看到她的胸部,哺乳是很自然的事情。

曼庫索還分享,一次要哺餵雙胞胎說真的有些困難,嬰兒很小,無法支撐自己的身體,她必須小心兼顧並抱住2名孩子。回想當時被要求到小房間哺乳,曼庫索說她別無選擇,但那個空間相當擁擠。

如今,該家托兒所釋出誠意,也變動了一些政策,更加友善需要哺乳的母親們。曼庫索則持續宣導在外餵奶的重要性,這對孩子與媽媽的健康都有益處,「我想幫助其他母親變得有力量,而不是去害怕在公共場所哺乳。」

