她公開哺乳雙胞胎被迫「躲進小房間」　托兒所：冒犯其他父母

▲曼庫索用心照顧著孩子。（圖／翻攝自臉書／Jennifer Mancuso）



國際中心／綜合報導

美國俄亥俄州38歲母親曼庫索（Jennifer Mancuso）育有4名孩子，她去年夏天來到托兒所，當時在哺餵一對雙胞胎時，卻被要求得進到後方擁擠的小房間。雖然事後得到園所的主任道歉，但她至今依舊難以接受，並積極透過社群媒體宣傳在外哺乳的正當性。

《每日郵報》報導，曼庫索有餵母乳的習慣，她去年8月帶著雙胞胎到托兒所，由於孩子肚子餓了，便在公共空間開始哺乳。此時，一名員工告訴她，必須到後面的職員室行動，那是一處相當隱密的房間，幾乎比衣櫃還小。

這名員工表示，由於托兒所內的孩子有些已達「學齡年齡」，可能不適合觀看到哺乳的過程。該機構還認為，曼庫索最好不要在公開場合餵奶，以免冒犯到其他父母的宗教信仰，讓其他人感到反感。

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▲曼庫索期盼，在外哺乳時不需要承受異樣眼光。（圖／翻攝自臉書／Jennifer Mancuso）



托兒所人員不停來回走動，告訴這名母親哪裡可以哺乳，哪裡不行。對此，曼庫索相當氣憤，也將經歷分享到社群媒體上，事件發生的3周後，她得到托兒所主任的道歉，對方保證未來不會再發生同樣的狀況。

曼庫索希望，她可以捍衛自己的權利，藉此保護其他母親。她提到，曾經她也覺得很不安全，害怕在外哺乳時有人會說出負面的言論，但她其實並不在乎別人看到她的胸部，哺乳是很自然的事情。

ATTENTION WHORE • NARCISSIST • DISRESPECTFUL • SELFISH • DISGUSTING • BELLIGERENT • IMMODEST • FAT COW • AN... 由 Jennifer Mancuso 發佈於 2018年8月27日 星期一

曼庫索還分享，一次要哺餵雙胞胎說真的有些困難，嬰兒很小，無法支撐自己的身體，她必須小心兼顧並抱住2名孩子。回想當時被要求到小房間哺乳，曼庫索說她別無選擇，但那個空間相當擁擠。

如今，該家托兒所釋出誠意，也變動了一些政策，更加友善需要哺乳的母親們。曼庫索則持續宣導在外餵奶的重要性，這對孩子與媽媽的健康都有益處，「我想幫助其他母親變得有力量，而不是去害怕在公共場所哺乳。」