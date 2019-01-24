待業5年渣男狂要錢還拒婚　女友抽中國宅後態度秒變：婚後給我媽住

▲ 交往5年的男友經常向女方借錢。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

國際中心／綜合報導

南韓一名年輕女子有穩定交往的男友，日前卻在戀愛諮詢節目上投稿表示，自己家境困苦，早早就進入職場，而男友明明家境富裕，約會卻有8成都是她出錢，就連補習班的鉅額學費都要跟她借；且男友原本堅決的認為「現在結婚為時過早」，沒想到日前得知她抽中國民住宅以後，態度就180度大轉彎，節目播出後在網路上引起熱議。

根據KBS JOY電視台22日播出的節目《戀愛的干預》，這名27歲女子與長她2歲的男友在5年前開始交往。女方家境不好，二專畢業後就開始工作賺錢，為了快點從家中獨立，還經常上大夜班；男友畢業後則是一直處於準備就業的「待業中」狀態，雖然家中經濟狀況良好，因為沒臉向媽媽要錢，5年來每次有急用都會向女方借錢，80%的約會費用也都由女方負擔。

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▲ 雖然自己手頭也很緊，女子還是借錢給男友 。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

由節目公開的對話紀錄可見，男方有天突然傳訊息給女友，說他繳不出補習班學費，請女方借他40萬韓元（約新台幣10942元）。女方當時回應，自己手頭也有點緊，提議他先向母親借，沒想到男友卻回道，「都已經這麼大了，怎麼能一直向媽媽伸手？算了……只好從現在開始自學了……」留下這句話後，直到隔天都不讀不回。女方將40萬韓元匯給男友，還提醒他要謹慎花錢以後，他才再度現身並表示，「對不起……等我找到工作就會還給妳的，謝謝妳。」

男方前陣子找到一份好工作，女方家長為了恭喜他，便邀請他到家裡坐坐、吃頓飯。女方事前告知他，爸媽可能會提及結婚的事，避免他到時候太過驚訝，沒想到男友一秒拒絕，還連續打了好幾個問號，「結婚？？？？？現在結婚還太早了吧……我才剛找到工作欸」。女方對此表示，雖然能夠理解男友的想法，但如此果斷的拒絕還是讓她有些受傷。

▲ 男友理所當然的態度讓女子相當傻眼。 （示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

然而，真正令女子感到困擾的是，她日前抽中國宅以後，男友就像是變了一個人一樣，頻頻傳給她雙人床等家具的照片，理所當然的認為房子屬於他們2人。當女方告訴他，「房子是要和爸媽一起住的」以後，男方便突然對她怒罵，「不覺得妳這樣很自私嗎？這樣我要怎麼辦？那棟房子當然要當成我們的新婚房啊，妳為什麼擅自做決定？」

女子被男友激烈的反應嚇到，反問道，「你不是說現在結婚還太早了嗎？」男友卻回應，「那時候還沒有房子，但現在有了啊！妳都不用為我媽著想嗎？如果我們結婚，就要跟我媽一起住嘛，難道妳要擅自決定嗎？」即便雙方從沒討論過未來是否要和爸媽同住，男方還是說道，「這不是理所當然的嗎？我是獨生子，爸爸又不在了，娶老婆之後就剩下媽媽一個人，但妳爸媽都還健在不是嗎？既然這樣，照理來說就是要和我媽一起搬進去，才好照顧她啊！」讓女方相當無言。

這段節目播出後在網路上引起熱議，網友都一面倒的勸離，紛紛留言表示，「完全就是個小心眼又自私的男人，只是喜歡佔妳便宜才跟妳交往的，幸好有在結婚前發現，不然婚後一定更誇張，快分吧」、「他還是跟媽媽相依為命就好，免得出來危害大眾」、「孝順是你家的事」、「這根本就是乞丐吧」。