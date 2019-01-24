愛犬被顧到遭車撞死！　心碎飼主竟收到「保密協定」封口

▲夫妻請來代客遛狗公司照顧愛犬，卻被顧到出車禍。（圖／翻攝自Instagram／mooreofwinnie，下同）



國際中心／綜合報導

美國有家號稱是毛孩子Uber的公司「Wag」，提供代客遛狗的服務，但最近卻被爆出愛犬被遛狗員帶出後，竟然不明不白的就被車撞死。住在休士頓的摩爾（Nick Moore）和妻子莎拉（Sara）表示，狗狗維妮（Winnie）出車禍過世後，Wag公司還要他們簽一份「保密協定」，保證不會留下任何負評，否則就拿不到喪葬費賠償。

據CBS新聞報導，夫妻倆原本是Wag的忠實用戶，在2018年8月曾找來遛狗員到府照顧維妮10天，當時雙方相處都很融洽。摩爾指出，「遛狗員第一眼就愛上維妮，維妮也很喜歡她。」不過，到了上月10日，再度使用Wag雇用另一名遛狗員時，狀況卻不如預期。

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▲維妮在遛狗員照顧期間遭到車撞死。



莎拉一開始就發現這名遛狗員疑點重重，名字似乎還是造假的，而且遛完狗時也沒發送安全到家的通知，當時信誓旦旦的向她保證「維妮很安全」，想不到5分鐘過後，Wag就來電說「維妮出車禍被撞死了。」

摩爾透露，事發後維妮的遺體被送到動物醫院，但Wag完全沒交代事情原委，連是誰將狗狗送到醫院的都不知道。Wag則回應，願意支付火化與殮葬的188美元（約台幣5800元），並徹底調查意外的發生經過，但前提是夫妻倆要簽下「保密協定」，不得以口頭或文字等等任何形式對Wag公司做出負評，讓摩爾氣得表示，「我們覺得不被尊重，且拒絕簽這份合約。」

這件事在社群網路曝光後，引來許多愛狗人士撻伐，Wag趕緊澄清說，保密協定「在商業界十分常見」，但會對細節再做出修正。此外，涉案的遛狗員過去從沒發生過事故，評分也很高，在維妮的意外後就已經被停職。