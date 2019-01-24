1天啪28次！60歲巨乳富婆「用完即丟」甩第14任鮮肉夫

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泰國女知名企業家莉娜（Leena Jungjanya）曾在電視公開徵婚，要求對方要有能力「每天床戰28次」引起轟動。現年60歲的她，有消息傳出她又換掉第14任老公，正在尋覓下一個鮮肉。

▼ 莉娜蒂第14任小鮮肉老公。

據中國《騰訊網》報導，莉娜在泰國早已是一名網紅，本業是一名律師，目前經營化妝品企業「High Society」的她，經常上節目亮相，而她的情史比事業成就還備受大家關注，曾於2017年在電視公開徵婚，要求第9任老公必須要「有6塊肌、年約25歲、身高180公分、體重70公斤以下」，而且最重要的是要能「每天床戰28次」。當時消息一出後，儘管條件嚴苛仍吸引超過5萬人報名參加，並由25歲小鮮肉蘭希（Rangsee）脫穎而出。只是同年數星期之後，莉娜已換了好幾任老公，改由25歲號稱有「20公分巨雕」的陽光型男多姆（Dom）當自己的第12任老公。

據了解，莉娜在2年內，已經換到第14任，平均4個月就要換一名老公，「啪完就丟」的行徑讓人大開眼界。儘管莉娜今年已60歲，但她的感情世界仍引起許多大眾注意，緋聞也一直沒有停止過。日前網路上流傳一組莉娜的辣照，短短數小時內即吸引100多萬觀看次數，也引發網友熱議。

▼ 莉娜曾在2017年曾帶第9任老公蘭希上電視節目。

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▼ 莉娜在同年數星期之後，火速甩掉數任老公，並帶著號稱有「20公分巨雕」的第12任新歡多姆亮相。

最近又有新消息指出，有網友表示，莉娜早已和第14任老公離婚，與另一位男性展開新戀情。她日前也證實已經把第14任給「休」了，但她離婚後不為情傷所苦，為了保持妖嬈姿態，先前還特地「進廠維修」，更不避諱曬出整形後，腫成豬頭的照片，近日也貼出術後復原的巨乳美照，不過從近期流傳的照片中來看，許多網友懷疑她只是修圖修很大。

▼ 整型後的莉娜有濃眉大眼，還有相當火辣的深V身材。

▼ 麗娜先前曾PO出自己整型時的照片。

