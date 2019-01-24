唐鳳入選美期刊「2019年百大思想家」　與米雪兒、文在寅齊名

▲政委唐鳳入選美國期刊「百大思想家」。（圖／記者張一中攝）

記者錢玉紘／綜合報導

美國外交政策期刊（Foreign Policy）公布了2019年全球百大思想家，其中，行政院政務委員唐鳳入選「讀者選擇」項目，與韓國總統文在寅、前美國第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）等人齊名。唐鳳是全球第一，也是唯一一位跨性別內閣閣員。

《外交政策》今年將名單分為10大項，唐鳳入選的是「讀者選擇」，該期刊網站上介紹道，「唐鳳是全球唯一的跨性別內閣成員，她曾是知名電腦程式設計師與企業家，2018年時，以台灣數位閣員的身分，透過iPad視訊在聯合國發表演說。」

其他被選入「讀者選擇」選項的還有南韓總統文在寅，該網站介紹他安靜並默默努力，開啟了西方和北韓之間的橋樑，成為2018年最重大的外交成就。另外還有美國前第一夫人蜜雪兒歐巴馬、巴基斯坦總理伊姆蘭（Imran Khan）、白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）等人。

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其他選項方面，創新工場創辦人李開復也入選「科技」，成為百大思想家之一。李開復曾在蘋果、微軟與Google等公司工作，他認為，人工智慧（AI）與人類可以共存，而中國的超強創業文化得以幫助其在科技競賽中趕上美國。

《外交政策》期刊還選出了過去10年10大思想家，包括德國總理梅克爾（Angela Merkel）、前美國總統歐巴馬（Barack Obama）、阿里巴巴創辦人馬雲、「#MeToo運動」的女性、國際貨幣基金總裁拉加德（Christine Lagarde）、歐盟主管競爭事務執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）、CNN國際政治評論員札卡利亞（Fareed Zakaria）、微軟共同創辦人比爾．蓋茲（Bill and Melinda Gates）、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）等。

10大思想家中還有一個選項為「強人們」（The Strongman），其中有俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平、菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）、匈牙利總理維克多（Viktor Orban）以及美國總統川普（Donald Trump）。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）等在內的強人們（The Strongman）。

該期刊在今年還設了「已逝思想家」項目，包含華爾街郵報專欄作家，在伊斯坦堡使館遭殺害的沙國記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）、諾貝爾獎得獎者、作家奈波爾（V.S. Naipaul），最特別的是能夠比出大量手語溝通的大猩猩科科（Koko the Gorilla），也入選「思想家」行列。