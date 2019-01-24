乾淨準時！大讚台北捷運完勝紐約地鐵　外國客：世界最好之一

▲索倫覺得台北捷運非常方便。（圖／翻攝insider）



國際中心／綜合報導

住在美國紐約市7年的自由撰稿人索倫（Martha Sorren）日前發文，大讚台北捷運是世界上最好的交通運輸之一。她表示，台北捷運乾淨、有序、準時又安全，她從來沒有等過5分鐘以上的車，文內並列舉許多她喜歡的小細節。

索倫透過Insider先提到，她認為過度擁擠的通勤相當可怕，相對的，台北捷運較嶄新，可以避開其他糟糕大眾運輸的缺點。她指出，台北捷運上禁止飲食與吸菸，或許是能保持整潔的重要原因，此外，車上都有單獨的握把，身高157的她也能輕鬆接觸到。

接下來，索倫觀察到台北捷運有很棒的導航系統，即使中文不通也可以理解自己要去哪一站，「Google地圖告訴我該搭哪條線，只要你在車站裡，導航是非常容易的。」她發現，地上也有各種告示指引乘客，還有小心月台縫隙的提醒，避免危險發生。

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▲許多通勤族都非常依賴台北捷運。（圖／記者季相儒攝）



索倫進一步稱讚，台北捷運相當準時，不必等很久就能搭上車，另外，悠遊卡堅固耐用，也很方便儲值。她還說，台北捷運的車票費用很便宜，大約落在20到30台幣之間，若是在站內突然想上廁所，設備也相當乾淨。

總體來說，索倫搭過台北捷運後，才發現原來搭乘大眾運輸可以如此輕鬆，台北捷運已經自成一套體系，值得其他城市借鏡，「我們都應該獲得夢想中的地鐵體驗，這不該是我們的惡夢。」