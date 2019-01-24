三寶爸駕照被吊銷　讓11歲女兒開贓車送弟上學

▲ 因為駕照被吊銷，卡菲盧讓11歲的女兒代他開車。（圖／翻攝Round Lake警局）

國際中心／綜合報導

美國伊利諾州（Illinois）一名老爸因為駕照被吊銷，竟然異想天開，讓自己才11歲女兒「代替他開車」送9歲的弟弟去上學，自己則坐在副駕駛座「靜靜看著」。這樣危險的舉動讓弟弟就讀的「WJ Murphy小學」校方人員全都嚇了一大跳，急忙通報警方，將這名帶給兒女不良的示範的三寶爸帶回警局拘留。

根據英國《地鐵報》報導，警方透露，這件事發生在9日早晨，當時正是伊利諾州環湖市（Round Lake）這所小學的上學時間，許多家長正陸續將自己的孩子送往學校，這時校方人員突然發現校門口有一台車內，負責駕駛的竟然不是家長或成年人，而是一個子嬌小的女孩，嚇的急忙上前查看。

警方表示，當時女孩的父親卡菲盧（Khafilu Oshodi，31歲）就坐在她旁邊的副駕駛座，全程放任女兒在無照的情況下開車到學校，表情看起來似乎一點也不認為自己有做錯。等到兒子從後座下車後，卡菲盧就和女兒交換座位，載著她離開。

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▲卡菲盧讓才11歲的女兒送9歲的弟弟到「WJ Murphy」小學上課 。（圖／翻攝自GoogleMap）

當地警察局長喬治（George Filenko）提到，卡菲盧的駕照早就被吊銷了，他根本無法開車接送子女上下學，沒想到這次竟然出奇招，讓自己年紀輕輕的女兒負責開車，實在是相當危險，「而且上下學時段是學校一天當中最為繁忙的時刻，許多孩子、家長與工作人員都塞在校門口，卡菲盧這樣不負責任的行為，其實是非常有可能引發嚴重的傷亡，造成難以挽回的悲劇的。」

目前卡菲盧因違反兒童安全和無照駕駛兩項罪名，正被伊利諾伊警方通緝。更離譜的是，經過警方進一步調查後，他們發現卡菲盧讓女兒駕駛的車根本就不是登記在他名下財產，而是一輛贓車，這輛車隨後在14日被人通報遭竊。

事件發生後，卡菲盧雖然一直沒有露面，但他幾乎每一天都在社交媒體上發文，內容無非是關於他的孩子們，而且大部分都是他命令孩子去做一些事情，像是「孩子們，給我倒點水來。」