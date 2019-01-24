裴洛西反擊「拒開放眾議院」　川普堅決1月29日發表國情咨文

▲川普和與裴洛西的鬥爭越演越烈。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國聯邦政府關閉進入第33天，已演變成為川普和民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）之間的鬥爭。裴洛西在22日宣布，將會禁止川普在眾議院發表國情咨文演說，直到政府重啟為止，川普則再度表達強硬態度，表示會如期發表演說，也不會另外改變地點。

目前雙方的角力不斷，但川普與裴洛西之間的鬥爭已經演變為「隔空對罵」，兩人互相發表公開信，卻未有要見面談的意思，這樣的狀況已經持續一周。裴洛西先是表示，她拒絕發起允許川普可以發表演說的表決，也就是說拒讓川普發表國情咨文，她在信中提到，「眾議院不會共同解決方法，也不會授權總統的國情咨文演說在眾院議場舉行，直到政府部門重啟」。

收到裴洛西的訊息後，川普反擊提到，她將會在適當的時候，宣布演說另外舉行的地點，白宮官員們已經提供了幾個選項，甚至有可能會移到華盛頓以外、以集會的方式舉行，「裴洛西取消的國清咨文演說，因為她不願意聽事實，她不希望美國的大眾聽聽現在正發生的事情，她害怕真相」。他還譴責裴洛西把他擋在眾議院外的行為「非常可恥」。

一般來說，美國總統每年都會在氣派的眾議院議場發表國情咨文演說，今年原先預定的日期是1月29日。裴洛西先前就公開表示，川普應該要將演說延期，理由是因為聯邦政府關門，讓總統的維安成為重大問題，甚至建議可以以書面方式發表演說；川普則回信表示「並無安全疑慮」，也在昨天表示會照原定日期舉行演說。